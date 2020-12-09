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У Львові судитимуть двох чоловіків за напад на правоохоронців
|Суспільство | 08-12-2020, 13:05
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Львівською місцевою прокуратурою №2 до суду скеровано обвинувальний акт щодо двох львів’ян, одного з яких обвинувачують у заподіянні працівникові поліції тілесних ушкоджень (ч.2 ст.345 КК України), а іншого – у опорі правоохоронцям (ч.2 ст.342 КК України).
Встановлено, що в середині червня правоохоронці, прибувши на виклик на вул. А. Головатого (Залізничний район), помітили «BMW», в якому було двоє осіб з чітко вираженими ознаками алкогольного сп’яніння, відтак нагадали громадянам про відповідальність, яка їх очікує, якщо вони кермуватимуть у такому стані.
Проте 33-річний львів’янин та його 30-річний знайомий проігнорували поліцейських і як тільки ті повернулися до свого автомобіля, відразу ж поїхали. Коли правоохоронці їх наздогнали, останні почали чинити активний опір, заподіявши працівникам поліції тілесні ушкодження
Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області
Згідно санкцій інкримінованих статей, старшому з обвинувачених загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, а молодшому – до 2 років.
Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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