В ХОДІ ОБШУКІВ У ФІГУРАНТІВ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ПРАВООХОРОНЦІ ВИЯВИЛИ ВЕЛИКУ ПАРТІЮ БЕЗАКЦИЗНИХ СИГАРЕТ Суспільство | 08-12-2020, 14:25 0 108

Близько 100 ящиків безакцизних сигарет було виявлено сьогодні спільною міжвідомчою групою у складі співробітників головного оперативно-розшукового відділу і мобільного підрозділу Мукачівського прикордонного загону та слідчим ДФС під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.



Під час обшуків за місцем, проживання одного з фігурантів кримінальної справи, у місті Виноградів Закарпатської області, в мікроавтобусі, що стояв у дворі, правоохоронці виявили майже 100 ящиків безакцизних сигарет, які порушники планували незаконно перемістити через державний кордон. Наразі тривають слідчі дії.



Варто зазначити, що оперативними співробітниками Держприкордонслужби у взаємодії з іншими правоохоронними органами постійно проводяться заходи з виявлення організаторів та функціонерів злочинної діяльності, а також місць виготовлення та накопичення нелегальної продукції.







Прес - служба Мукачівського прикордонного загону