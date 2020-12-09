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Великі платники Заходу сплатили 6,3 мільярди гривень ЄСВ та 1,5 мільярдів гривень ПДФО
|Суспільство | 08-12-2020, 15:13
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У Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за одинадцять місяців 2020 року. Так, з початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС, надійшло 6,3 мільярди гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 900 млн гривень.
Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За одинадцять місяців 2020 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 1,5 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 1,1 мільярд гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевих бюджетів Львівщини, а 364 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету.
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