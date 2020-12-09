Синоптики застерігають про ожеледицю Суспільство | 08-12-2020, 15:14 0 118 До кінця доби сьогодні та упродовж доби завтра на дорогах Львова буде ожеледиця. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Мерія закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху. Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.



До слова, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за номером 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.

