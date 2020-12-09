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| Газета №35 (55) / 2014
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Синоптики застерігають про ожеледицю
|Суспільство | 08-12-2020, 15:14
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|До кінця доби сьогодні та упродовж доби завтра на дорогах Львова буде ожеледиця. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Мерія закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху. Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.
До слова, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за номером 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.
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