90 годівниць для птахів розвішано у парках Львова Суспільство | 08-12-2020, 18:37 0 111





Працівники державної лісової охорони Львівщини щороку виготовляють та розвішують разом з учнями шкільних лісництв сотні годівничок в області.

Цього року, в рамках загальнодержавної акції «Нагодуй птахів взимку», організованої Державним агентством лісових ресурсів України та за підтримки Львівської обласної державної адміністрації, лісівники Львівщини у місті Львів та в районах області спільно з учнівською молоддю, представниками органів влади, ЗМІ та громадськості відбулась загальнодержавна акція «Нагодуй птахів взимку».

Учасники заходу розвішували годівниці у паркових зонах та скверах міст, населених пунктів, на території шкіл та дошкільних навчальних закладах.

Зокрема, сьогодні, 8 грудня у Всесвітній день клімату у місті Львів розвішано годівниці, виготовлені державними лісогосподарськими підприємствами Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.

У парку «Високий Замок» годівниці розвісили представники Львівського ОУЛМГ, Львівської обласної державної адміністрації за участі журналістів «UA: ЛЬВІВ». Представники Департаменту екології та природних ресурсів долучились разом з дошкільнятами до заходу у Регіональному ландшафтному парку «Знесіння».

У парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк» нові «будиночки» для пташок розвісили працівники парку та педагоги і вихованці гуртків комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», які також поповнили годівницями свій сад на території закладу.

Годівнички розвісили і у інших найбільших парках міста, у Скнилівському парку, парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, парку імені Івана Франка, Левандівському парку.

Викладачі та студенти навчальних закладів також позитивно відгукнулися до Акції на допомогу птахам взимку. І відтепер у паркових зонах Національного лісотехнічного університету України, Технологічного коледжу НЛТУ України, Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського, Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості НУХТ, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, Державного ліцею імені Героїв Крут, у ботанічному саду Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького годівнички «чекають» на своїх пернатих відвідувачів.

Представники Львівського ОУЛМГ та Львівського лісгоспу разом з викладачами та школярами розвісили годівнички у школах №40, №98, дитячого садочка №75 міста Львова, вихованці яких неодноразово проводили з лісівниками спільні просвітницькі заходи.

Годівнички також розвісили біля Церкви Положення Пояса Пресвятої Богородиці, Храму Всіх Святих Українського Народу та Церква Різдва Пресвятої Богородиці, на території Львівського геріатричного пансіонату.

Проведення Акції не лише допомагає птахам, а й сприяє підвищенню екологічної свідомості. За добру справу пташки віддячать нам гарним співом та захистять наші зелені «легені» - ліси і сади від шкідників.



Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства висловлює подяку усім, хто відгукнувся і взяв участь у добрій справі - порятунку птахів взимку!

Всього на локаціях міста Львова розвішано 90 годівниць.

Запрошуємо всіх небайдужих, особливо у холодну пору року, приносити їжу до годівниць, тим самим проявити піклування про птахів!

