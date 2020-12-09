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Працівники Галицької митниці відстояли свою правову позицію в Апеляційному суді

Суспільство | 08-12-2020, 18:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 215 215    


За рішенням суду конфісковано товарів в дохід держави на понад 5 млн грн та накладено штраф у розмірі 100% вартості товару

08.12.2020 Львівський апеляційний суд виніс рішення у справі про адміністративні правопорушення стосовно громадянина, яким підтримав рішення Галицького районного суду м. Львова та правову позицію Галицької митниці.
Так, минулоріч в пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» заїхав вантажний транспортний засіб з товаром «перукарське обладнання та аксесуари». Як підставу для його переміщення було надано товаросупровідні документи, згідно з якими цей товар продала компанія з ОАЕ одному з ТОВ у місті Дніпро. Вартість частини цього товару – понад півтори тонни, становила понад 32,8 тис. Євро. Однак, за даними країни імпортера, його вартість - понад 41 тисяча євро. Так громадянин намагався перемістити товар з приховуванням від митного контролю через подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості щодо вартості товару.
За цим фактом працівники митниці склали протокол за ознаками ст. 483 Митного кодексу України. Надалі справу скерували до суду, який ухвалив рішення про конфіскацію товару та накладення штрафу в розмірі 5 млн грн .
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