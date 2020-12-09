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Війська Росії вночі обстріляли позиції ООС на Донеччині
|Суспільство | 09-12-2020, 08:36
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|Збройні формування Російської Федерації вночі, 8 грудня, обстріляли позиції українських захисників поблизу Авдіївки, що на Донеччині.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Минулої доби, 8 грудня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неприцільні постріли зі стрілецької зброї відмічено поблизу Авдіївки.
Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було.
Від початку поточної доби, 9 грудня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано".
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