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Обікрав та спалив єдиний магазин у селі: житель Перемишлянщини отримав вирок
|Суспільство | 09-12-2020, 13:07
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 26-річного жителя с.Вовків (Перемишлянський район), якого обвинувачують у крадіжках та підпалі магазину (ч.2,3 ст.185, ч.2 ст.194 КК України)
Встановлено, що у травні цього року місцевий мешканець проник у приміщення сільського магазину у с.Вовків, звідти викрав гроші та товари.
Після цього чоловік підпалив магазин.
Як наслідок – повністю пошкоджена будівля єдиного в селі магазину та товар, який у ньому був.
Прокурором Золочівської місцевої прокуратури у суді доведена провина чоловіка у цьому кримінальному правопорушенні та ще трьох крадіжках на території Перемишлянського району.
Загальна матеріальна шкода, завдана потерпілим, складає понад 1 млн грн.
Вироком суду крадія визнано винним і найближчі 6 років він проведе за ґратами.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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