Обікрав та спалив єдиний магазин у селі: житель Перемишлянщини отримав вирок Суспільство | 09-12-2020, 13:07 0 72

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 26-річного жителя с.Вовків (Перемишлянський район), якого обвинувачують у крадіжках та підпалі магазину (ч.2,3 ст.185, ч.2 ст.194 КК України)

Встановлено, що у травні цього року місцевий мешканець проник у приміщення сільського магазину у с.Вовків, звідти викрав гроші та товари.

Після цього чоловік підпалив магазин.

Як наслідок – повністю пошкоджена будівля єдиного в селі магазину та товар, який у ньому був.

Прокурором Золочівської місцевої прокуратури у суді доведена провина чоловіка у цьому кримінальному правопорушенні та ще трьох крадіжках на території Перемишлянського району.

Загальна матеріальна шкода, завдана потерпілим, складає понад 1 млн грн.

Вироком суду крадія визнано винним і найближчі 6 років він проведе за ґратами.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури