СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ВВЕЗЕННЯ МЕДИЧНИХ РУКАВИЧОК ПОПЕРЕДИЛИ НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ Суспільство | 09-12-2020, 13:13 0 63





Спробу незаконного ввезення до України медичних рукавичок попередили учора ввечері в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники спільно з митниками.



У ході реалізації інформації, що надійшла від головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону, прикордонники ініціювали поглиблений огляд мікроавтобса «Мерседес», який прибув у пункт пропуску смугою «зелений коридор». Керував транспортним засобом 29-річний громадянин України. Під час поглибленого огляду мікроавтобуса, спільна оглядова група прикордонників та митників виявила в ньому незадекларований товар, а саме: 440 коробок, у яких знаходилось 88 тисяч медичних рукавичок.



У встановленому законодавством порядку, виявлені товари в українця вилучили.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



