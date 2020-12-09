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СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ВВЕЗЕННЯ МЕДИЧНИХ РУКАВИЧОК ПОПЕРЕДИЛИ НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ
|Суспільство | 09-12-2020, 13:13
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Спробу незаконного ввезення до України медичних рукавичок попередили учора ввечері в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники спільно з митниками.
У ході реалізації інформації, що надійшла від головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону, прикордонники ініціювали поглиблений огляд мікроавтобса «Мерседес», який прибув у пункт пропуску смугою «зелений коридор». Керував транспортним засобом 29-річний громадянин України. Під час поглибленого огляду мікроавтобуса, спільна оглядова група прикордонників та митників виявила в ньому незадекларований товар, а саме: 440 коробок, у яких знаходилось 88 тисяч медичних рукавичок.
У встановленому законодавством порядку, виявлені товари в українця вилучили.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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