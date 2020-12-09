Майже 13 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб сплатили платники податків Львівщини до бюджетів за 11 місяців 2020 року Суспільство | 09-12-2020, 13:15 0 68







Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-листопада 2020 року платники податків Львівщини сплатили до бюджетів Львівської області в сумі майже 12 874 млн грн податку на доходи фізичних осіб (далі − ПДФО). Це на понад 796 млн грн, або на 6,6 відс. більше, ніж у тому самому періоді минулого року (у січні-листопаді 2019 року – понад 12 077 млн гривень).



Протягом листопада 2020 року до бюджетів надійшло ПДФО в сумі 1 254,0 млн гривень. Це на майже 102 млн грн, або на 8,8 відс. більше ніж у тому самому періоді минулого року (листопад 2019 року – понад 1 152 млн гривень).



Приріст надходжень ПДФО відбувся за рахунок:



- виплати дивідендів засновникам юридичних осіб;



- робота податкової служби, щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати;



- виплата орендної плати за ПАЇ;



- зростання рівня заробітної плати на окремих бюджетоутворюючих підприємствах.



Крім цього, нагадаємо, що суб’єкти господарювання (податкові агенти), які нараховують (виплачують) дохід, який підлягає оподаткуванню на користь фізичних осіб, зобов’язані утримати податок на доходи фізичних осіб та сплатити його до бюджету.



При цьому, якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок на доходи фізичних осіб перераховується до бюджету протягом трьох банківських днів з дня що настає за днем такої виплати. Разом з тим, якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується платнику податку, то податок необхідно сплатити до бюджету не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу.





