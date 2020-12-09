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У Самборі чоловіка судитимуть за крадіжк
|Суспільство | 09-12-2020, 13:35
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Самбірською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо неодноразово судимого за майнові злочини 50-річного жителя с.Подільці (Самбірський район), якого обвинувачують у крадіжках з проникненням у помешкання громадян (ч.3 ст.185 КК України)
Встановлено, що у вересні та жовтні цього року чоловік двічі проникав у приватні будинки в с.Сусолів (Самбірський район), звідки викрав електроінструменти та інші речі.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Самбірського ВП у Львівській області.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.
Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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