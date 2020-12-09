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Закон №466: змінено порядок подання
|Суспільство | 09-12-2020, 15:26
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декларації у разі ліквідації підприємницької діяльності
Головне управління Державної податкової служби у Львівській області нагадує, що Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни до Податкового кодексу України щодо фізичних осіб, які за власним рішенням припиняють підприємницьку діяльність як фізичної особи – підприємця.
Так, особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності, у строки, встановлені Податковим кодексом України для місячного податкового періоду.
Звертаємо увагу, що подавати таку податкову декларацію про майновий стан і доходи необхідно протягом 20 календарних днів після закінчення місяця, у якому відбулося таке припинення (раніше було - протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності).
Нагадаємо, що у разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.
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