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| Газета №35 (55) / 2014
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Подання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування
|Суспільство | 09-12-2020, 15:27
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Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює. Якщо Ви плануєте застосовувати спрощену систему оподаткування з нового року, змінити групу єдиного податку чи відмовитися від його сплати та перейти на загальну систему оподаткування – необхідно подати заяву контролюючому органу із дотриманням встановлених ПКУ термінів.
Так. 16 грудня - граничний термін для подання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування з 01.01.2021 р., а також зміну групи єдиного податку з I кварталу 2021 р., а 21 грудня - граничний термін для подання заяви про відмову від сплати єдиного податку починаючи з 01.01.2021 р.
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