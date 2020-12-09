Подання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування Суспільство | 09-12-2020, 15:27 0 34

Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює. Якщо Ви плануєте застосовувати спрощену систему оподаткування з нового року, змінити групу єдиного податку чи відмовитися від його сплати та перейти на загальну систему оподаткування – необхідно подати заяву контролюючому органу із дотриманням встановлених ПКУ термінів.



Так. 16 грудня - граничний термін для подання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування з 01.01.2021 р., а також зміну групи єдиного податку з I кварталу 2021 р., а 21 грудня - граничний термін для подання заяви про відмову від сплати єдиного податку починаючи з 01.01.2021 р.





