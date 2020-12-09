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НА ЛЬВІВЩИНІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ГРОМАДЯНИНА ТУРЕЧЧИНИ З ВОДІЙСЬКИМ ПОСВІДЧЕННЯМ
|Суспільство | 09-12-2020, 15:30
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Сьогодні прикордонники Львівського загону затримали іноземця неподалік кордону з Польщею.
Про рух невідомої особи в бік державного кордону проінформував дільничний інспектор відділу «Смільниця». На місце події прибула група реагування, яка затримала порушника кордону. Ним виявився громадянин Туреччини – 1974 року народження. При собі чоловік мав лише водійські права та наплічник, у якому були одяг та взуття. Також прикордонники встановили, що чоловік вирішив в обхід пункту пропуску потрапити в одну з країн ЄС.
Наразі тривають заходи щодо перевірки та притягнення порушника до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Подальшу долю іноземців вирішить суд.
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