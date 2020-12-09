Підрядника, який мав побудувати амбулаторію у Жидачівському районі, зобов’язали повернути понад 1,7 млн грн Суспільство | 09-12-2020, 15:33 0 32

Господарський суд Львівської області задоволив позов Львівської обласної прокуратури до приватного підприємства, яке зобов’язувалося виконати роботи з будівництва амбулаторії



Прокуратурою встановлено, що між підрядником та Управлінням капітального будівництва Львівської ОДА був укладений договір на будівництво амбулаторії в с.Вільхівці Жидачівського району. За умовами договору, авансовий платіж мав бути використаний на будівельні роботи протягом трьох місяців, проте роботи проведені так і не були, а перераховані кошти підрядник не повернув.

Відтак, суд погодився з аргументами прокурора та постановив стягнути з підприємства не лише основний борг, а й штраф у розмірі 213 тис грн. Загалом підрядник має повернути до бюджету понад 1,7 млн грн



Після набрання рішенням законної сили, прокурори забезпечуватимуть його виконання.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури