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Підрядника, який мав побудувати амбулаторію у Жидачівському районі, зобов’язали повернути понад 1,7 млн грн
|Суспільство | 09-12-2020, 15:33
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Господарський суд Львівської області задоволив позов Львівської обласної прокуратури до приватного підприємства, яке зобов’язувалося виконати роботи з будівництва амбулаторії
Прокуратурою встановлено, що між підрядником та Управлінням капітального будівництва Львівської ОДА був укладений договір на будівництво амбулаторії в с.Вільхівці Жидачівського району. За умовами договору, авансовий платіж мав бути використаний на будівельні роботи протягом трьох місяців, проте роботи проведені так і не були, а перераховані кошти підрядник не повернув.
Відтак, суд погодився з аргументами прокурора та постановив стягнути з підприємства не лише основний борг, а й штраф у розмірі 213 тис грн. Загалом підрядник має повернути до бюджету понад 1,7 млн грн
Після набрання рішенням законної сили, прокурори забезпечуватимуть його виконання.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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