Через два місяці після трагедії Чугуївський аеродром відновлює польоти курсантів Суспільство | 10-12-2020, 08:54 0 71 До кінця поточного тижня аеродром в Чугуєві, біля якого розбився літак із курсантами, відновить польоти на Ан-26.



Джерело: заступник начальника Харківського національного університету повітряних сил ім. І. Кожедуба Костянтин Васюта, цитує "Суспільне"



Пряма мова: "У найближчі дні аеродром "Чугуїв" буде відкритий для навчання курсантів".



Деталі: Відповідний дозвіл університет отримав від командувача Військово-Повітряних Сил України.



Васюта також зазначив, що весь цей час аеродром був закритий лише для польотів курсантів, водночас для виконання бойових задач і бойової підготовки пілотів він працював.



Увесь цей час, незважаючи на відсутність доступу курсантів до польотів, вони продовжували відпрацьовування практичних навички.



"Курсанти 1-2 курсу продовжують навчання на легкомоторних літаках по всій Україні, курсанти випускного курсу продовжують на бойових літаках по всій території України у військових частинах Повітряних сил", – повідомив Васюта.



Передісторія:



Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся. На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей.

За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.

На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована.

Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.