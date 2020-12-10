Нова форма декларації з податку на прибуток діє вже з 1 грудня Суспільство | 10-12-2020, 09:20 0 79



Західне управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що Міністерство фінансів України наказом від 29.10.2020 р. №649 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання таким, що втратив чинність наказу Міністерства фінансів України від 13 червня 2016 року №544» (далі-Наказ №649) внесло зміни до форми декларації з податку на прибуток. Наказ №649 набрав чинності з 1 грудня 2020 р. у зв’язку з опублікуванням його в цей день в «Офіційному віснику» №94.



Що зміниться?

Зокрема, у формі декларації з'явилися позиції, які передбачають подання декларації:

- юридичними та фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, які є платниками податку на прибуток при виплаті доходів (прибутків) нерезиденту з джерелом їх походження з України;

- іноземними компаніями;

- юридичними особами, які здійснюють управління активами щодо діяльності інститутів спільного інвестування, утвореними без статусу юридичної особи, активами яких управляють такі особи.

Також викладено у новій редакції такі додатки до декларації:

- додаток ПН до рядка 23 ПН декларації;

- додаток РІ до рядка 03 РІ декларації;

- додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації.

Декларацію буде доповнено новим рядком 9 «Повне найменування інституту спільного інвестування2 ». Щодо цього у виносці уточнено, що декларація з податку на прибуток подається платником податку - юридичною особою за результатами діяльності інституту спільного інвестування (заповнюється поле 9). У разі якщо платник податку здійснює управління активами кількох інститутів спільного інвестування, Податкова декларація з податку на прибуток підприємств складається та подається окремо по кожному інституту спільного інвестування без статусу юридичної особи, активами яких він управляє відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», із заповненням рядка 9 та проставлянням позначки «інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи2» у рядку 10 «Особливі відмітки».

У рядку 10 позицію «платника єдиного податку» буде викладено у такій редакції «суб’єкта господарювання - юридичної особи, яка обрала спрощену систему оподаткування». А також його буде доповнено такими позиціями:

фізичної особи – підприємця, у тому числі такої, яка обрала спрощену систему оподаткування, або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність;

іноземної компанії;

інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи2.

У показниках:

після рядка за кодом 06 доповнено рядком такого змісту «Податок на прибуток контрольованої іноземної компанії 06.1 КІК»

рядок за кодом 17 викладено у новій редакції «Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)»

у новій редакції також викладено позицію «Наявність додатків» та у виносці уточнено, що у відповідних клітинках проставляється позначка «+», крім клітинок під літерами «ПН» та «КІК», у яких проставляється кількість поданих додатків до декларації з податку на прибуток.



Нові додатки до декларації та оновлення старих

У новій редакції буде викладено такі додатки до декларації:

додаток ПН до рядка 23 ПН Декларації;

додаток РІ до рядка 03 РІ Декларації;

додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації,

Крім того, вносяться такі зміни:

- у додатку ЗП виключається рядок 16.5 щодо зменшення податку на прибуток підприємств на суму сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль). А рядок за кодом 16 викладено у такі редакції «Зменшення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 додатка ЗП)»;

- у додатку ВП внесено зміни до рядків 26 - 29, 31 - 33, 35. Після рядка за кодом 06 доповнити новим рядком «Податок на прибуток контрольованої іноземної компанії», а рядок за кодом 17 викладено в такій редакції «Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)»;

- у додатку ПП до Декларації у рядку 1 цифру «1» виключено, а також виключено рядок 2.

З урахуванням пп. 141.4.2 ПКУ у цьому додатку передбачається можливість відображення суми доходу, яка виплачується нерезиденту у будь-якій формі, відмінній від грошової.

Крім того, декларацію буде доповнено новими додатками:

додаток КІК до рядка 06.1 КІК Декларації;

додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Декларації;

додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Декларації;

додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Декларації.



Коли потрібно буде звітувати за новою формою?

Відповідно до п. 46.6 ПКУ оновлені форми податкової звітності повинні застосовуватися для звітування за період, наступний за періодом їхнього офіційного опублікування.

Оскільки наказ опубліковано 1 грудня 2020 року, то вперше за оновленою формою декларації з податку на прибуток слід буде звітувати:

платникам з квартальним звітним періодом – за І квартал 2021 року;

платникам з річним звітним періодом – за 2021 рік.



