З початку 2020 року великі платники податків сплатили 510 мільйонів гривень військового збору Суспільство | 10-12-2020, 09:20 0 73



Протягом одинадцяти місяців 2020 року підприємства, які перебувають на обліку у Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС, сплатили до державного бюджету 510 млн гривень військового збору, що на 26 млн гривень більше, ніж очікувалось. Слід зауважити, що відносно аналогічного періоду минулого року надходження зросли на 88 млн гривень.

Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.





