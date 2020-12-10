З початку року великими платниками перераховано до державного бюджету майже 8 мільярдів гривень податку на додану вартість Суспільство | 10-12-2020, 09:21 0 74



За одинадцять місяців 2020 року великі платники, які перебувають на обліку у Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС спрямували до державного бюджету майже 8 мільярдів гривень податку на додану вартість, що перевищує індикативні показники на 190 мільйонів гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року сплата зросла на 3 мільярди гривень. Зокрема, у листопаді цього року великими платниками Заходу України перераховано 695 мільйонів гривень.

Слід зазначити, що з початку 2020 року суб’єктам господарювання Західного регіону відшкодовано з державного бюджету 7,2 мільярди гривень податку на додану вартість.

