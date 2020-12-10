З початку 2020 року Західним управлінням Офісу великих платників податків ДПС опрацьовано 3393 звернення від платників податків...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 10/12/2020 Галицька митниця виграла апеляцію проти порушників митних правил на 21 млн грн...>> Закон №466: зміни в оподаткуванні дивідендів...>> Мешканців та гостей міста запрошують відвідати ХІІІ виставку-ярмарок «Львівський товаровиробник» наступного тижня...>> На вулицях Львова працює більше 50 одиниць снігоприбиральної техніки...>> На вулицях Львова працює більше 50 одиниць снігоприбиральної техніки...>> Як придбати легальну новорічну ялинку? ПРЕС-РЕЛІЗ ЛЬВІВСЬКОГО ОУЛМГ про проведення ялинкової кампанії 2020-2021 років....>> ІНОЗЕМЕЦЬ ЗАПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР...>> Майже 284 млн. гривень сплатили до місцевого бюджету платники акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів...>> Жителя с.Рудки судитимуть за вбивство сина...>> Міський голова одного з райцентрів Львівщини заплатить штраф за преміювання племінник...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Жителя с.Рудки судитимуть за вбивство сина...
10-12-2020, 12:30  >>> 
Житель с.Зимна Вода проведе 10 років за ґратами за смерть співмешканки...
07-12-2020, 14:57  >>> 
10 років за ґратами за вбивство: завдяки прокурорам вирок не пом’якшили...
26-11-2020, 11:52  >>> 
   Здоров'яЗдоров
За останню добу коронавірус виявили у 351 львів'янина...
09-12-2020, 09:07  >>> 
Випадків коронавірусу в світі вже 68 мільйонів...
09-12-2020, 08:22  >>> 
COVID-19: за минулу добу в Європі діагностували 157 тисяч заражень...
09-12-2020, 01:16  >>> 

З початку 2020 року Західним управлінням Офісу великих платників податків ДПС опрацьовано 3393 звернення від платників податків

Суспільство | 10-12-2020, 09:21Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    


Протягом одинадцяти місяців 2020 року до Західного управління Офісу великих платників податків ДПС надійшло та опрацьовано 3393 звернення платників податків щодо надання інформаційних та консультаційних послуг, звірок, повідомлень, тощо.
Найчастіше Західним управлінням надається послуга щодо реєстрації книг обліку розрахункових операцій. Так, станом на 1 грудня 2020 року їх зареєстровано 1961. Також зареєстровано 659 реєстраторів розрахункових операцій та 101 розрахункову книгу.
З початку року юридичним особам видано 538 довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДПС, 87 довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), 47 довідок підтвердження статусу податкового резидента України.
Також, нагадуємо, що для зручності платників податків на офіційному веб-порталі ДПС України працює модернізований електронний сервіс «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДПС. За допомогою сервісу можна: ознайомитись з останніми новинами; скористатися інформацією з реєстрів; отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності; роздрукувати бланки податкової звітності; заповнити Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб і додатки до неї, перерахувати суми внесені до Декларації, завантажити на ПК та роздрукувати; отримати контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників; переглянути облікові дані платника; переглянути звітність; вести звітність; переглядати вхідні/вихідні документи; вести листування з ДПС; подавати заяви, запити для отримання інформації; переглядати стан розрахунків з бюджетом; за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі; зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних (для платників ПДВ); увійти до системи електронного адміністрування ПДВ та системи «Електронного адміністрування реалізації пального» (для платників акцизного податку з реалізації пального).
   Новини по темі: Суспільство
Галицька митниця виграла апеляцію проти порушників митних правил на 21 млн грн...
10-12-2020, 13:59  >>> 
Закон №466: зміни в оподаткуванні дивідендів...
10-12-2020, 13:13  >>> 
Як придбати легальну новорічну ялинку? ПРЕС-РЕЛІЗ ЛЬВІВСЬКОГО ОУЛМГ про проведення ялинкової кампанії 2020-2021 років....
10-12-2020, 12:59  >>> 
ІНОЗЕМЕЦЬ ЗАПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР...
10-12-2020, 12:47  >>> 
Майже 284 млн. гривень сплатили до місцевого бюджету платники акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів...
10-12-2020, 12:40  >>> 
Встигніть скористатись податковою знижкою за 2019 рік...
10-12-2020, 12:26  >>> 
З початку 2020 року Західним управлінням Офісу великих платників податків ДПС опрацьовано 3393 звернення від платників податків...
10-12-2020, 09:21  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі і ночі: трагедія на Львівщині, "інтелектуальний локдаун"...
30-11-2020, 08:30  >>> 
Головні новини четверга і ночі: Аваков і локдаун, нота протесту від Білорусі...
27-11-2020, 08:41  >>> 
Головні новини неділі і ночі: ціна вакцини від коронавірусу, третя хвиля епідемії COVID-19...
23-11-2020, 10:39  >>> 
   ПолітикаПолітика
Міський голова одного з райцентрів Львівщини заплатить штраф за преміювання племінник...
10-12-2020, 12:28  >>> 
Прем’єр пояснив, чому Україна не будує мобільні госпіталі для хворих на COVID-19...
10-12-2020, 08:57  >>> 
Шмигаль назвав "українським продуктом" карантин вихідного дня...
10-12-2020, 08:55  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Прототип корабля SpaceX Starship розбився при посадці. Відео...
10-12-2020, 01:39  >>> 
#ThisHappened: у 2020 році найбільш згадуваними в Twitter були Ілон Маск, Трамп і BTS...
09-12-2020, 08:35  >>> 
Корабель для польотів на Марс: SpaceX запускає перший прототип Starship...
09-12-2020, 01:16  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Галицька митниця виграла апеляцію проти порушників митних правил на 21 млн грн...
10-12-2020, 13:59  >>> 
Закон №466: зміни в оподаткуванні дивідендів...
10-12-2020, 13:13  >>> 
Як придбати легальну новорічну ялинку? ПРЕС-РЕЛІЗ ЛЬВІВСЬКОГО ОУЛМГ про проведення ялинкової кампанії 2020-2021 років....
10-12-2020, 12:59  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
   КультураКультура
У Львівському палаці мистецтв запрошують на міжнародну виставку графіки...
08-12-2020, 16:23  >>> 
У центрі Довженка відбудеться унікальна музична казка «Петрик і Вовк»...
08-12-2020, 13:06  >>> 
Сьогодні у Львівській філармонії прозвучать твори голлівудського композитора...
16-11-2020, 16:23  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
13:59 Галицька митниця виграла апеляцію проти порушників митних правил на 21 млн грн
13:13 Закон №466: зміни в оподаткуванні дивідендів
13:11 Мешканців та гостей міста запрошують відвідати ХІІІ виставку-ярмарок «Львівський товаровиробник» наступного тижня
13:09 На вулицях Львова працює більше 50 одиниць снігоприбиральної техніки
13:07 На вулицях Львова працює більше 50 одиниць снігоприбиральної техніки
12:59 Як придбати легальну новорічну ялинку? ПРЕС-РЕЛІЗ ЛЬВІВСЬКОГО ОУЛМГ про проведення ялинкової кампанії 2020-2021 років.
12:47 ІНОЗЕМЕЦЬ ЗАПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР
12:40 Майже 284 млн. гривень сплатили до місцевого бюджету платники акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів
12:30 Жителя с.Рудки судитимуть за вбивство сина
12:28 Міський голова одного з райцентрів Львівщини заплатить штраф за преміювання племінник

   Анонси
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования