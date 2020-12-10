Встигніть скористатись податковою знижкою за 2019 рік Суспільство | 10-12-2020, 12:26 0 65

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що для нарахування податкової знижки необхідно до 31 грудня (включно) наступного за звітним податковим роком подати до податкового органу річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, оскільки таке право на наступні податкові роки не переноситься.



Декларація подається за формою, затвердженою наказом МФУ від 02.10.15 №859 (у редакції від 25.04.2019 №177).



У формі декларації передбачено окремий додаток Ф3, де здійснюється розрахунок суми податку, на яку зменшується податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв'язку із використанням права на податкову знижку.



До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами. Такими документами можуть бути: квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, копії договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).



Декларацію можливо подати в електронній формі у режимі онлайн через Електронний кабінет платника за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua, або через офіційний вебпортал ДПС. Щоб подати декларацію в електронному вигляді необхідно отримати особистий електронний цифровий підпис, який можна замовити у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів. ДПС дану послугу надає безкоштовно.



