Майже 284 млн. гривень сплатили до місцевого бюджету платники акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів Суспільство | 10-12-2020, 12:40 0 74



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області у січні-листопаді 2020 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять понад 382 млн грн, що на майже 83 млн грн або на 27,6 відс. більше запланованих, та на майже 118 млн грн або на 44,6 відс. більше в порівнянні з минулим роком.



Зокрема, у листопаді 2020 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять майже 25 млн гривень.