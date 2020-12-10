ІНОЗЕМЕЦЬ ЗАПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР Суспільство | 10-12-2020, 12:47 0 72





600 гривень та 10 євро хабаря запропонував учора інспекторці прикордонного контролю громадянин Румунії, який прямував в Україну через пункт пропуску «Вилок».



Право на пропуск без поліса страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 та обсервацією, 27-річний румун спробував отримати шляхом дачі неправомірної грошової винагороди.



Прикордонниця, вчергове засвідчивши нульову толерантність до корупції, відповіла категоричною відмовою від хабаря, натомість, з метою прийняття правового рішення щодо можливих ознак злочину, передбаченого ч.1 статті 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі", про даний факт повідомила співробітників Нацполіції.



Зауважимо, що від початку 2020 року прикордонники Мукачівського загону 46 разів відмовились від неправомірної грошової винагороди. Загальна сума відмов склала понад 50 тисяч гривень.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



