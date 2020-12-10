Як придбати легальну новорічну ялинку? ПРЕС-РЕЛІЗ ЛЬВІВСЬКОГО ОУЛМГ про проведення ялинкової кампанії 2020-2021 років. Суспільство | 10-12-2020, 12:59 0 67



Згідно розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 05 березня 2020 року №140/0/5-20 «Про затвердження лімітів спеціального використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань» лісогосподарським підприємствам Львівського ОУЛМГ на ялинкову кампанію 2020- 2021 років дозволено заготовити 17,38 тис. шт. новорічних ялинок, що дозволить повністю задовільнити попит на новорічні деревця

Заготівля першочергово буде проводитись на плантаціях, яких згідно матеріалів інвентаризації нараховується 22,4 га, де росте 63,25 тис. шт. ялинок.

Львівська міська рада визначила місця торгівлі новорічними ялинками на ринках м.Львова. Орієнтовні ціни на ялинки 1-3м будуть становити від 100 до 300 грн.

Для реалізації новорічних ялинок лісівники облаштують торгівельні майданчики в районах області. Також реалізація ялинок буде проводитися з дворів лісництв, лісгоспів, на ринках районного та місцевого значення та в місті Львові.

Для організованого проведення цьогорічної ялинкової кампанії та попередження випадків незаконної заготівлі і реалізації новорічних ялинок Львівським ОУЛМГ, Головним управлінням національної поліції у Львівській області, Управлінням патрульної поліції у Львівській області, Державною екологічною інспекцією у Львівській області видано спільний наказ від 30.11.2020 року “Про додаткові заходи щодо забезпечення охорони шпилькових насаджень від незаконних рубок в передноворічний період”, яким визначений порядок реалізації та перевезення новорічних ялинок.

З ініціативи Львівського ОУЛМГ, Головою Львівської облдержадміністрації видано розпорядження «Про комплекс заходів щодо реалізації ялинок та охорони хвойних насаджень від вирубування у передноворічний період 2021 року».

Відпуск новорічних ялинок буде проводитись по товарно-транспортних накладних (ТТН-ліс). Реалізації підлягають новорічні ялинки із обов’язковим маркуванням пластиковими бірками або самоклеючими стрічками зі штрих-кодом.

Перевірка походження легальності ялинки відбувається шляхом введення номеру із уніфікованого засобу, який прикріплений до ялинки на сайті www.ukrforest.com/check. У випадку, якщо інформація на сайті відсутня це може свідчити, про сумнівне походження ялинки.

На автодорогах, залізничних та автобусних станціях будуть створені тимчасові пости з працівників лісової охорони, правоохоронних органів, органів екобезпеки для перевірки законності придбання та перевезення новорічних ялинок.

Шкода за незаконно зрубану новорічну ялинку становить від 519 грн. (Постанова КМУ від 23.07.2008р. №665) та адміністративний штраф від 510 грн. (стаття 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення).



