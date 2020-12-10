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Галицька митниця виграла апеляцію проти порушників митних правил на 21 млн грн

Суспільство | 10-12-2020, 13:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 64 64    

Галицька митниця Держмитслужби в черговий раз виграла апеляцію проти порушників митних правил. Цього разу на 21 млн грн.
Апеляційний суд визнав громадянина винним у вчиненні правопорушення та наклав стягнення у вигляді штрафу в сумі 10,5 млн грн. Товар, вилучений згідно з протоколом про порушення митних правил вартістю 10,5 млн грн, – конфіскований в дохід держави.
За матеріалами справи, у листопаді минулого року в пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» в напрямку «в`їзд в Україну» прибув вантажний транспортний засіб зі спортивним взуттям та одягом. Згідно з поданими до митного контролю документами, понад 8 тонн товару вартістю більш як $52 тис. переміщували у м. Дніпро. Відправником та продавцем товару була зазначена компанія з Китаю. Працівники Галицької митниці перевірили цю зовнішньоекономічну поставку і встановили, що насправді відправником товару є компанія з Варшави (Республіка Польща), отримувачем – фірма в Києві, а його вартість – понад $177 тис.
Відтак стосовно громадянина – посадової особи фірми-імпортера, з яким був укладений (підписаний) контракт і який здійснював поставку товару, складений протокол про ПМП. Товар, вартість якого, за висновками експерта, - 10,5 млн грн, вилучили.
Справу скерували до суду, який визнав громадянина винним у скоєнні адміністративного правопорушення за ч.1 ст.483 МК України, наклав стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100% вартості товару, який був предметом порушення митних правил та конфіскації цього товару.
❗ На це рішення громадянин подав апеляційну скаргу. Львівський апеляційний суд заслухав думку представників обох сторін, дослідив матеріали справи, оцінив подані докази в їхній сукупності та дійшов висновку: залишити апеляційну скаргу без задоволення. Також громадянин має компенсувати Галицькій митниці понад 350 тис. грн витрат за зберігання товару на складі та проведення експертизи.
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