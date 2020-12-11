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Новостворені ФОП не зможуть отримати на найманих працівників 8000 грн. допомоги
|Суспільство | 10-12-2020, 16:27
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Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Законом від 04.12.2020 р. №1071-ІХ передбачено надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям, які втратили частину доходу внаслідок карантину.
ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо вони:
зареєстровані менше ніж за три місяці до набрання чинності цим законом;
якщо у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менше ніж за три місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження.
Розмір допомоги вираховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але не може перевищувати 8 тис. грн.
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