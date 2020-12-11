Новостворені ФОП не зможуть отримати на найманих працівників 8000 грн. допомоги Суспільство | 10-12-2020, 16:27 0 101



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Законом від 04.12.2020 р. №1071-ІХ передбачено надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям, які втратили частину доходу внаслідок карантину.



ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо вони:



зареєстровані менше ніж за три місяці до набрання чинності цим законом;



якщо у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менше ніж за три місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження.



Розмір допомоги вираховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але не може перевищувати 8 тис. грн.





