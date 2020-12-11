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Завдяки прокуратурі бюджет Львівщини поповнився на 215 тис грн
|Суспільство | 10-12-2020, 16:30
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Господарським судом Львівської області задоволено позов Львівської обласної прокуратури до Колективного виробничого підприємства «Енергомонтаж» про стягнення збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Так, ще у 2015 році між Управлінням капітального будівництва Львівської ОДА та КВП «Енергомонтаж» було укладено договір, згідно якого виконавець мав виконати проектні роботи для Старосамбірської ЦРЛ. Однак, як показала експертиза, проектно-кошторисна документація не відповідала нормам та правилам чинного законодавства – директор фірми-підрядника завищив вартість робіт на суму понад 215 тис грн
Після закриття кримінального провадження, збитки не стягувалися, що і стало підставою для втручання прокуратури
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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