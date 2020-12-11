Чи підлягає анулюванню платник ПДВ, що реорганізується? Суспільство | 10-12-2020, 16:38 0 114



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що порядок анулювання реєстрації платників ПДВ визначено ст. 184 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та регламентовано розділом V Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1130, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за № 1456/26233 (далі – Положення № 1130).

Реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі, якщо особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку у випадках, визначених розділом V ПКУ (пп. «б» п. 184.1 ст. 184 ПКУ)

Відповідно до п. 5.2 Положення № 1130 анулювання реєстрації згідно з пп. «б» п. 184.1 ст. 184 ПКУ може бути ініційоване платником ПДВ – юридичною особою після складання комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу у разі реорганізації платника ПДВ, відповідно до законодавства, шляхом приєднання, злиття, поділу та перетворення (якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата завершення перетворення).

Отже, реєстрація платника ПДВ, що реорганізується шляхом приєднання, злиття, поділу та перетворення (у випадку якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата завершення перетворення), підлягає анулюванню. Реєстрація платника ПДВ, що реорганізується шляхом виділу, анулюванню не підлягає.



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