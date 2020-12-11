|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Україна продовжує займати лідерські позиції у поширенні COVID-19 в Європі
|Суспільство | 11-12-2020, 08:43
| 0 67
|
|Станом на 10 грудня Україна посіла 6 місце серед інших європейських держав за добовим приростом нових хворих на коронавірус.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Кількість нових хворих в нашій державі незначно відрізняється від даних Польщі та Франції. Окрім цих країн, попереду України опинились Італія, Велика Британія та Німеччина.
У світовому рейтингу наша країна зайняла 11 місце, випередивши Росію, Туреччину, Індію, Бразилію та США.
Високі позиції України спостерігаються у статистиці добової смертності від COVID-19: 13 місце у світі та 7 в Європі.
За минулу добу загалом було зареєстровано більше 676 тисяч нових випадків захворювання та 12 625 смертей.
Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП
10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19
Нагадаємо:
9 грудня в Україні діагностували 13 371 випадок хвороби COVID-19, одужали від неї більше людей – 13 903 особи, однак госпіталізували рекордну кількість хворих – 2 993 особи, померли 266 пацієнтів – це на десять менше за "антирекорд" напередодні.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Ожеледь та ожеледиця: українців попереджають про небезпеку...
|11-12-2020, 08:51
| >>>
|Україна продовжує займати лідерські позиції у поширенні COVID-19 в Європі...
|11-12-2020, 08:43
| >>>
|Канада розпочне вакцинацію від коронавірусу наступного тижня...
|11-12-2020, 08:40
| >>>
|ООС: Окупанти вели вогонь біля Водяного, Лебединського, Мар’їнки та Авдіївки...
|11-12-2020, 08:39
| >>>
|ООС: Окупанти вели вогонь біля Водяного, Лебединського, Мар’їнки та Авдіївки...
|11-12-2020, 08:39
| >>>
|Затримано банду, якою керували "вори в законі" із Росії...
|11-12-2020, 04:38
| >>>
|Чи підлягає анулюванню платник ПДВ, що реорганізується?...
|10-12-2020, 16:38
| >>>
|