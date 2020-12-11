Україна продовжує займати лідерські позиції у поширенні COVID-19 в Європі Суспільство | 11-12-2020, 08:43 0 67 Станом на 10 грудня Україна посіла 6 місце серед інших європейських держав за добовим приростом нових хворих на коронавірус.





Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: Кількість нових хворих в нашій державі незначно відрізняється від даних Польщі та Франції. Окрім цих країн, попереду України опинились Італія, Велика Британія та Німеччина.



У світовому рейтингу наша країна зайняла 11 місце, випередивши Росію, Туреччину, Індію, Бразилію та США.



Високі позиції України спостерігаються у статистиці добової смертності від COVID-19: 13 місце у світі та 7 в Європі.



За минулу добу загалом було зареєстровано більше 676 тисяч нових випадків захворювання та 12 625 смертей.





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10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19



Нагадаємо:



9 грудня в Україні діагностували 13 371 випадок хвороби COVID-19, одужали від неї більше людей – 13 903 особи, однак госпіталізували рекордну кількість хворих – 2 993 особи, померли 266 пацієнтів – це на десять менше за "антирекорд" напередодні.