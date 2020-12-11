Ожеледь та ожеледиця: українців попереджають про небезпеку Суспільство | 11-12-2020, 08:51 0 69 В Україні триває погіршення погодних умов, через ожеледицю в деяких регіонах можуть бути слизькими дороги та вулиці.



Джерело: ДСНС із посиланням на Український гідрометцентр



Деталі: 11 грудня на Правобережжі мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; на решті території без опадів.



У північно-східній частині, північних та центральних областях подекуди ожеледиця.



Вночі у західних областях, вдень в Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).



Дослівно: "Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць!".