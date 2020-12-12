Понад 2 кг психотропів: у Львові затримано організовану групу «закладників» Суспільство | 11-12-2020, 13:38 0 98





За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури слідчими СУ ГУ НП у Львівській області спільно з УСР у Львівській області у ході розслідування кримінального провадження за фактом незаконного придбання, зберігання, розповсюдження наркотичних засобів за групою осіб в особливо великих розмірах (ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України), задокументовано схему збуту наркотиків у вигляді закладок у Львові (поширення відбувалося у тому числі через Telegram-канали).



Встановлено, що четверо осіб з Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької та Львівської областей (троє чоловіків віком від 22 до 24 років та 18-річна дівчина) та 21-річний житель Одеси реалізовували наркотичні та психотропні речовини у Львові шляхом закладання, а кошти покупці перераховували на електронні гаманці або банківські картки.



У ході обшуків за місцем проживання фігурантів вилучено: амфетамін, канабіс, MDMA («екстазі») та особливо небезпечну психотропну речовину PVP, загальною вагою понад 2 кг, а також мобільні телефони, клейкі стрічки, зіп-пакети, приладдя для фасування наркотичних речовин, банківські карти, готівкові кошти, записи з адресами «закладок» та інші речі, пов’язані із злочинною діяльністю.

Вартість вилучених наркотичних речовин на «чорному ринку» сягає 750 тис грн.

Усіх учасників угруповання затримано в порядку ст.208 КПК України.



Досудове розслідування триває



Наразі затриманим оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 9 до 12 років з конфіскацією майна



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури