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Понад 17 млн гривень акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів надійшло від Львівських платників до державного бюджету
|Суспільство | 11-12-2020, 13:44
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Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області у січні-листопаді 2020 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів від платників, які знаходяться на обліку в ГУ ДПС у Львівській області становлять понад 17 млн гривень. У листопаді 2020 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів становлять 1,4 млн гривень, що на 36,6 відс. більше від запланованого.
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