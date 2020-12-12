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ЧЕТВЕРТОМУ ОРГАНІЗАТОРУ КАНАЛУ НЕЛЕГАЛЬНОГО ТРАНЗИТУ ЧЕРЕЗ УКРАЇНУ В ЄС ОГОЛОСИЛИ ПІДОЗРУ

Суспільство | 11-12-2020, 13:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    


Наприкінці вересня цього року прикордонники Мукачівського прикордонного загону затримали групу нелегальних мігрантів з Іраку та двох їх переправників.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження у ході якого офіцери головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з іншими правоохоронцями встановили особи усіх організаторів каналу незаконного переправлення нелегальних мігрантів.

Крім того, під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області, міжвідомчою групою у складі співробітників Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області, із залученням спецпідрозділу «Дозор» у фігурантів справи були проведені обшуки та виявлені беззаперечні факти їх причетності до протиправної діяльності.

Раніше вже повідомлялось про вручення підозри двом мешканцям Виноградівського району Закарпатської області, 1988 та 1993 років народження, а також 52-річному мешканцю Донецької області, який здійснював перевезення нелегалів.

Днями оголошено підозру четвертому та останньому фігуранту цього злочинного ланцюга, 49-річному мешканцю міста Рівне.

Вже невдовзі усі учасники вказаної злочинної діяльності постануть перед судом.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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