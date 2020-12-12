АМУ закликала владу залишити громадам частину акцизу на пальне Суспільство | 11-12-2020, 14:27 0 103

Голова Асоціації міст України Віталій Кличко звернувся до президента України, голови Верховної Ради України, голів депутатських фракцій та груп із закликом не забирати в громад частини (13,44%) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального

Як йдеться у зверненні, у нещодавно прийнятих Верховною Радою України законах про підтримку підприємців на 2021 рік така підтримка передбачена за рахунок коштів місцевих бюджетів. Зокрема, з наступного року припиняється зарахування до місцевих бюджетів частини (13,44%) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального. Внаслідок такого рішення громади втратять 7,5 млрд гривень, водночас держава втратить ефективний інструмент боротьби з тінізацією у сфері обігу пального.



Голова АМУ нагадав, що відрахування частини акцизного податку з пального до місцевих бюджетів було запроваджене у 2015 році як компенсація за зменшення надходжень від ПДФО з 75% до 60%, скасування субвенції на комунальне дорожнє господарство, низки інших податкових платежів. Місцевий акциз з пального для громад – це суттєвий фінансовий ресурс на розвиток: соціальна інфраструктура, місцеві дороги, освітні та медичні заклади, спортивні та дитячі майданчики.



За словами Віталія Кличка, скасування місцевого акцизу на пальне призведе до критичних соціальних наслідків для населення України. Громади втратять надійне джерело надходжень до місцевих бюджетів у часи економічної кризи, спричиненої пандемією і, як результат, можливість утримувати заклади освіти та охорони здоров’я; фінансувати зарплати вчителів, вихователів, лікарів; здійснювати закупівлі медикаментів та медичного устаткування, необхідних сьогодні для допомоги хворим на COVID-19. Адже, для багатьох громад акциз з пального приносить до 50% доходів у місцеві бюджети.



Відтак від імені Асоціації міст України Віталій Кличко закликав президента України, голову Верховної Ради України, Голів депутатських фракцій та груп підтримати збереження на постійній основі зарахування до доходів загального фонду бюджетів місцевого самоврядування 13,44 % акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального. Він висловив переконання, що це дозволить не допустити зростання дефіциту місцевих бюджетів та сприятиме забезпеченню фінансової спроможності місцевого самоврядування як здобутку децентралізації.

Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

