Працівники Галицької митниці вилучили три автомобілі через неправдиві відомості у документах Суспільство | 11-12-2020, 14:33 0 113

Так, громадяни України, мешканці Дніпропетровщини прибули в міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська- Гребенне» легковими автомобілями. До митного оформлення подали документи, зокрема інвойси, згідно з якими вартість автомобіля Kia Ceed 2011 р.в. - 1400 Євро, Volkswagen Golf 2010 р.в. - 1550 Євро, а Toyota Verso 2009 р.в. -1800 євро. Автомобілі придбали у німецької компанії. Вартість автомобілів викликала сумнів у працівників митниці. За результатами проведених заходів було встановлено, що насправді вартість цих транспортних засобів більш як у двічі вища, аніж вказано в документах.

Таким чином громадяни України вчинили дії, спрямовані на переміщення транспортних засобів з поданням документів, що містять неправдиві відомості щодо їх вартості. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Автомобілі вилучено. Справи скерують до суду.



