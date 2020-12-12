За квартирні крадіжки в Добротворі львів’янин отримав вирок Суспільство | 11-12-2020, 14:46 0 110

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 28-річного жителя Львова, якого обвинувачували у вчиненні квартирних крадіжок (ч.3 ст.185 КК України).



Встановлено, що раніше судимий за аналогічні злочини чоловік у травні цього року в смт.Добротвір (Кам’янка-Буський район) вчинив ряд крадіжок з квартир, де заволодів не лише грошовими коштами, а й дорогоцінними виробами, побутовою технікою та іншим майном потерпілих на суму понад 160 тис грн.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Радехівської місцевої прокуратури, визнав чоловіка винним і засудив до 3 років та 1 місяця позбавлення волі.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури