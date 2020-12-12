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Львівська обласна прокуратура у співпраці з однією з прокуратур Житомирщини домоглася повернення до бюджету понад 425 тис грн збитків
|Суспільство | 11-12-2020, 17:03
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За активної представницької позиції Львівської обласної прокуратури в рамках співпраці з Коростишівською місцевою прокуратурою Житомирської області Господарський суд Львівської області задоволив позов до одного з ТзОВ Львова, яке здійснювало ремонт доріг.
Так, у 2017 році між Службою автомобільних доріг у Житомирській області та підрядником був укладений договір на ремонт дороги місцевого значення у Малинському районі Житомирської області. Однак, як показала експертиза, підрядник неналежно виконав умови договору, а фактична вартість виконаних будівельних робіт виявилася на 425 139 грн менша, ніж сума за договором. Відтак, місцевому бюджету було завдано збитків на вказану суму.
Суд погодився з доводами прокурора та зобов’язав підприємство повернути кошти до бюджету.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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