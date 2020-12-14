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У Червонограді засудили місцеву мешканку за виготовлення та збут наркотиків

Суспільство | 14-12-2020, 09:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 170 170    


Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 58-річної жительки Червонограда, яку обвинувачували у незаконному виробництві, придбанні, зберіганні, виготовленні наркотичних засобів, з метою збуту (ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України).



Встановлено, що жінка впродовж 2019 року незаконно виготовляла та зберігала наркотичний засіб «опій ацетильований» («ширка»), а збувала його місцевим наркозалежним особам.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Червоноградської місцевої прокуратури, визнав обвинувачену винною і засудив до 6 років і 5 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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