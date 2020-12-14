У Червонограді засудили місцеву мешканку за виготовлення та збут наркотиків Суспільство | 14-12-2020, 09:17 0 170



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 58-річної жительки Червонограда, яку обвинувачували у незаконному виробництві, придбанні, зберіганні, виготовленні наркотичних засобів, з метою збуту (ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України).







Встановлено, що жінка впродовж 2019 року незаконно виготовляла та зберігала наркотичний засіб «опій ацетильований» («ширка»), а збувала його місцевим наркозалежним особам.







Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Червоноградської місцевої прокуратури, визнав обвинувачену винною і засудив до 6 років і 5 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури