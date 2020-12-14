З початку року прикордонники виявили тисячі боєприпасів та сотні одиниць зброї Суспільство | 14-12-2020, 09:19 0 120

Недопущення незаконного переміщення зброї та боєприпасів є одним із головних завдань прикордонників, як у пунктах пропуску/КПВВ, так і на «зеленому кордоні».



Цьогоріч військовослужбовці Держприкордонслужби виявили понад 27,6 тисячі боєприпасів (у 2019 році - 8,8 тисячі). Із них понад 18 тисяч (у 2019 -3,2 тисячі) боєприпасів виявлено в зоні проведення ООС. Також було виявлено близько 200 гранат та запалів до гранат, майже половина з яких також у зоні проведення ООС.



Також протягом 2020 року співробітники Держприкордонслужби виявили та вилучили на кордоні 640 одиниць зброї. Варто зазначити, що переважна більшість, а це майже 500 одиниць виявленої зброї – холодна та пневматична. Із них - 300 одиниць холодної та пневматичної зброї виявлено на кордоні з Польщею та Румунією. 75 одиниць зброї, переважна більшість з яких теж пневматична, виявлено на кордоні з РФ та Білоруссю.



Найменше зброї виявлено у пунктах пропуску для повітряного сполучення та жодного порушення, пов’язаного з незаконним переміщенням зброї, не виявлено у КПВВ на адмінмежі з Кримом.