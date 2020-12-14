Надходження до місцевого бюджету по платі за ліцензії становлять майже 60 млн гривень Суспільство | 14-12-2020, 10:44 0 135

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області надходження до місцевого бюджету у січні-листопаді 2020 року по платі за ліцензії, що контролюють податкові органи, становлять майже 60 млн грн, що на 18,2 відс. більше від запланованого та на понад 4 млн грн або на 7,2 відс. більше в порівнянні з минулим роком.



Надходження у листопаді 2020 року по платі за ліцензії склали понад 5 млн грн, що на 11,1 відс. більше від запланованих.