Як повернути помилково та/або надміру сплачені податки та збори (крім єдиного внеску)? Суспільство | 14-12-2020, 10:52 0 76



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що на сьогодні найбільш зручним для спілкування з територіальними органами податкової служби є Електронний кабінет. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС (tax.gov.ua).



У разі, якщо Ви помилково та/або надміру сплатили податки та збори (крім єдиного внеску), Ви маєте змогу їх повернути шляхом подання заяви, в тому числі через Електронний кабінет.



Помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику, зокрема, відповідно до ст. 43 Податкового кодексу України, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.



У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання на поточний рахунок такого платника податків в установі банку або шляхом повернення готівковими коштами за чеком, у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.



Для повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошового зобов’язання та пені (крім єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) платник податків має подати протягом 1095 днів від дня їх виникнення до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені (далі – заява) у довільній формі з зазначенням напряму перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку.



Додатково до заяви платник може подати копію платіжного документа, на виконання якого помилково та/або надміру сплачений платіж перераховано до бюджету.



При цьому платник податків має змогу подати заяву в електронній формі через приватну частину Електронного кабінету за ідентифікатором форми J/F 1302001, або у довільній формі через меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету.



Наголошуємо на тому, що у разі подання заяви через Електронний кабінет її розгляд, та відповідно повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошового зобов’язання та пені (крім єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), відбуватиметься у коротші терміни, ніж у разі надсилання такої заяви поштою.