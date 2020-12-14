Результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції в ГУ ДПС у Львівській області за 11 місяців 2020 року Суспільство | 14-12-2020, 12:03 0 128



Впродовж січня – листопада 2020 року управлінням з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області організовано та проведено 917 організаційно-роз’яснювальних заходів (лекційні заняття, семінари, розміщення публікацій у засобах масової інформації, мережі Інтернет, офіційному вебпорталі ДПС та його субсайтах, соціальних мережах).



Проведено 2137 заходів з надання методичної та консультаційної допомоги окремим працівникам і структурним підрозділам ГУ ДПС у Львівській області, у тому числі в заповненні електронних декларації.



Забезпечено розгляд 28 звернень громадян та юридичних осіб. Проведено (взято участь у проведенні) 46 службових розслідувань (перевірок, дисциплінарних проваджень). За результатами розгляду до дисциплінарної відповідальності притягнуто чотирьох працівників та матеріали чотирьох перевірок направлено до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та правоохоронних органів для розгляду та прийняття рішення у межах компетенції.



За матеріалами управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області, спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції складено 32 адміністративних протоколи про вчинення правопорушень пов’язаних з корупцією, а також розпочато одне кримінальне провадження.