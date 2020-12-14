Прикордонники зводять нанівець намагання контрабандистів панувати у повітряному просторі Суспільство | 14-12-2020, 12:30 0 65 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=xws4yrdZii8&feature=youtu.be









Щодня персонал Держприкордонслужби ефективно захищає кордон України від будь яких порушень, в тому числі так званої «повітряної» контрабанди тютюнових виробів. Намагаючись обійти інженерні споруди прикордонників, які позбавляють зручного доступу до кордону, тютюнові контрабандисти дедалі частіше використовують малі літальні апарати, а також безпілотні літальні апарати. Тільки за останній місяць на ділянці Мукачівського прикордонного загону було виявлено та вилучено два літальних апарати – дельтаплан та автожир, які використовувалися контрабандистами для переміщення сигарет на українсько-румунській ділянці кордону.



Ще один безпілотний літальний апарат виявили сьогодні близько 5-ї години ранку у ході реалізації оперативної інформації про ймовірне переміщення до Румунії сигарет.



Неподалік від населеного пункту Біла Церква Тячівського району Закарпатської області, прикордонники відділення «Великий Бичків» спільно з оперативними співробітниками Мукачівського прикордонного загону виявили гексакоптер та 700 пачок безакцизних сигарет, заздалегідь розфасованих у 5 невеличких пакунків.



Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» прикордонники надіслали повідомлення до Рахівського відділення Нацполіції та ГУ ДФС в Закарпатській області.