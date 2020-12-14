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АМУ підтримує ініціативу Мінрегіону щодо повернення архітектурно-будівельного контролю на місця

Суспільство | 14-12-2020, 12:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    

Міністерство розвитку громад і територій України підготувало проєкт постанови, яка має на меті відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України №553 «Про порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю». Проєкт планується винести на найближче засідання Уряду, його вже отримали на погодження центральні органи виконавчої влади.
Ініціатором відновлення дії постанови №553 виступив Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

«Через відсутність держконтролю, зокрема, зі сторони органів місцевого самоврядування, в українських містах виник будівельний колапс. Наразі, місцева влада жодним чином не може впливати на самочинне будівництво, що вже призводить до трагічних наслідків. Така ситуація, на жаль, відбувається по всій країні», -- сказав міністр.

Асоціація міст України вітає та підтримує ініціативу Міністра Олексія Чернишова щодо відновлення дії постанови №553 та закликає Уряд якнайскоріше схвалити відповідний проєкт постанови та повернути місцевому самоврядуванню повноваження здійснювати архітектурно-будівельний контроль.
АМУ наголошує, що  майже 9 місяців будівельна сфера залишається без державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі зі сторони органів місцевого самоврядування і це призводить до безладу у сфері містобудування, порушення майнових прав фізичних та юридичних осіб, їх прав на належний захист своїх інтересів з боку держави. Головна проблема полягає у тому, що територіальні громади жодним чином не можуть вплинути на недобросовісних забудовників.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України своїми постановами від 13 березня 2020 року «Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» №218 та «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» №219 протиправно зупинив дію постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року №553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» до початку функціонування нової Державної містобудівної інспекції (ДІМУ). Це паралізувало роботу місцевих органів державного архітектурно-будівельного контролю (територіальні підрозділи ДАБІ та органи місцевого самоврядування, яким надано такі функції). Такими діями Уряд протиправно зупинив виконання місцевими органами державного архітектурно-будівельного контролю Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" і частково згорнув децентралізацію у цій сфері. Також Урядом порушено частину сьому статті 5 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", яка передбачає безперервність здійснення повноважень та функцій центрального органу виконавчої влади, щодо якого набрав чинності акт Кабінету Міністрів України про його припинення.​

АМУ протягом цього часу послідовно і наполегливо відстоює необхідність наділення громад правом здійснювати архітектурно-будівельний контроль.
11 грудня АМУ взяла участь у засіданні парламентської ТСК  щодо відновлення дії постанови №553. 12 листопада відбулася робоча зустріч щодо реформування сфери ДАБК, організована Мінрегіоном. За результатами зустрічі АМУ висловила готовність долучитися до новоутвореної робочої групи, яка розпочне розробку нового законопроєкту щодо реформування державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Крім того, у жовтні Асоціація направила лист до Президента з метою привернути увагу гаранта Конституції України до ситуації, яка склалася у сфері державного архітектурно-будівельного контролю.
20 травня 2020 року Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан взяв участь у нараді з питань реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції, що проходила під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. А в квітні АМУ зверталася до Міністра розвитку громад та територій України щодо необхідності оперативного вирішення проблемних питань, які склалися на місцевому рівні у сфері містобудування у зв‘язку із проведенням реорганізації ДАБІ.

Офіс реформ у Львівському РВ АМУ
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