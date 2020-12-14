Заява на єдиний податок – тепер через Електронний кабінет Суспільство | 14-12-2020, 15:44 0 22

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що суб’єкти господарювання мають змогу подавати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та розрахунок доходу за попередній календарний рік не через меню «Листування з ДПС», а шляхом заповнення форми заяви F (J)0102003 та F(J)0102103 в меню «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету.



Отже, платники податку можуть у зручний спосіб подати заяву про перехід на сплату єдиного податку, зміну групи єдиного податку та відмовитися від спрощеної системи оподаткування. Для усіх випадків у формі заяви заповнюються відповідні розділи.