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«Розумні» камери відеоспостереження допомогли виявити порушника кордону на Луганщині
|Суспільство | 14-12-2020, 15:45
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|ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=Ap0Ch0Rznfk&feature=youtu.be
Учора прикордонники Луганського загону в районі населеного пункту Розсипне, за допомогою комплексу відеоспостереження, виявили порушника. Він намагався незаконно перетнути державний кордон з РФ в Україну.
Спроба непомітним незаконно перетнути кордон поза пунктом пропуску для чоловіка виявилась провальною, адже його запримітив оператор комплексу відеоконтролю. На напрямок ймовірного порушення одразу ж вирушила група реагування від відділу прикордонної служби «Троїцьке». І поки порушник долав протитанковий рів, охоронці кордону вже очікували його на рокардній дорозі, де і затримали мандрівника.
Як з’ясувалося, порушником виявився 65-річний місцевий житель.
На чоловіка прикордонники склали адмінматеріали за ч. ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Міру покарання йому обиратиме суд.
Зазначимо, Державна прикордонна служба постійно проводить заходи із модернізації системи охорони держрубежу. Одним із них є облаштування на державному кордоні так званою системою «інтелектуального кордону». Вона поєднує в собі технічні, інженерні та фортифікаційні новації, і дає можливість оперативно реагувати на зміни в обстановці із мінімальними затратами ресурсів при максимальному контролі за лінією державного кордону.
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