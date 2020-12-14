«Розумні» камери відеоспостереження допомогли виявити порушника кордону на Луганщині Суспільство | 14-12-2020, 15:45 0 39 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=Ap0Ch0Rznfk&feature=youtu.be



Учора прикордонники Луганського загону в районі населеного пункту Розсипне, за допомогою комплексу відеоспостереження, виявили порушника. Він намагався незаконно перетнути державний кордон з РФ в Україну.



Спроба непомітним незаконно перетнути кордон поза пунктом пропуску для чоловіка виявилась провальною, адже його запримітив оператор комплексу відеоконтролю. На напрямок ймовірного порушення одразу ж вирушила група реагування від відділу прикордонної служби «Троїцьке». І поки порушник долав протитанковий рів, охоронці кордону вже очікували його на рокардній дорозі, де і затримали мандрівника.



Як з’ясувалося, порушником виявився 65-річний місцевий житель.



На чоловіка прикордонники склали адмінматеріали за ч. ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Міру покарання йому обиратиме суд.



Зазначимо, Державна прикордонна служба постійно проводить заходи із модернізації системи охорони держрубежу. Одним із них є облаштування на державному кордоні так званою системою «інтелектуального кордону». Вона поєднує в собі технічні, інженерні та фортифікаційні новації, і дає можливість оперативно реагувати на зміни в обстановці із мінімальними затратами ресурсів при максимальному контролі за лінією державного кордону.





