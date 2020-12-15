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Через недекларування чоловік позбувся дорогих речей
|Суспільство | 14-12-2020, 18:22
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У пункті пропуску «Шегині – Медика» працівники Галицької митниці виявили мікроавтобус з брендовими речами.
Громадянин України, 35-річний мешканець Івано-Франківщини, повертався з Республіки Польщі смугою руху «червоний коридор». У декларації вказав, що перевозить особисті речі. Однак коли працівники митниці оглянули авто, то виявили одяг, взуття, сумки відомих торгових марок – загалом 72 одиниці. Товари містились у пакунках (передачах), прикриті особистими речами водія. У поясненні водій зазначив, що про вміст передач не знав. Його запевнили, що там дешеві речі.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ст. 472 Митного кодексу України. Товар вилучено. Його точну вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.
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