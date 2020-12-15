Майже 12 мільйонів пачок сигарет Суспільство | 15-12-2020, 09:24 0 77

Така цифра одна з найбільших за останні роки виявлених на державному кордоні співробітниками Державної прикордонної служби України тютюнових виробів. Ефективність протидії українськими прикордонниками контрабанді сигарет підтверджують і міжнародні партнери та колеги з країн ЄС.



Загалом протягом року найактивнішим залишався морський напрямок, де виявлено 7,5 млн пачок сигарет.



Також результативною у протидії контрабанді сигарет цього року стала робота співробітників ДПСУ на кордоні з Білоруссю. Адже в результаті проведення оперативно-розшукових заходів, ретельної перевірки вантажівок, у яких переважно й переміщувалась контрабанда, прикордонникам вдалося викрити незаконне переміщення 1,9 млн пачок сигарет. А це приблизно в 4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (2019 - 440 тис. пачок). Варто зазначити, що затриманий товар переміщуватися як в Україну, так і мав йти транзитом до країн ЄС.



Так само, як і в минулому році, активною була ділянка кордону з Румунією. Кількість затриманого на цьому напрямку курива сягнула 1,1 млн пачок. Контрабандисти штурмували переважно «зелену» ділянку кордону, нерідко крім автомобілів засобами контрабанди для них ставали й літальні апарати.



Незначне збільшення кількості виявлених сигарет спостерігалося на кордоні з Польщею - понад 580 тис. пачок, що майже на 90 тис. пачок більше ніж минулого року. А також на кордоні з Угорщиною 330 тис. пачок (2019 - 302 тис. пачок) та РФ – майже 30 тис. пачок (2019 - 10 тис. пачок).



Водночас результати показують зменшення потоків та обігу контрабандного і контрафактного тютюну в районі проведення ООС (22 тис. пачок), на кордоні з Молдовою (140 тис. пачок) та Словаччиною (7,7 тис. пачок).