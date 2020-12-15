Майже 12 мільйонів пачок сигарет

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 15/12/2020 Змінено механізм контролю за бюджетною дотацією сільгоспвиробникам...>> Понад 300 тис грн на реконструкції дитячого садка у с.Гребенів: підрядника судитимуть за привласнення коштів...>> Порядок сплати податків великими платниками, які напередодні 2021 року змінюють місцезнаходження...>> Олександр ЮРИСТОВСЬКИЙ: Про зміни в податковому законодавстві та застосуванні РРО, внесені Законом України від 10.12.2020 № 1017-IX...>> #ЇдуДоЛьвова на зимові свята. Туристам створили підбірку заходів у Львові...>> Синоптики застерігають про туман та ожеледицю на дорогах...>> До свята Миколая дітей учасників АТО/ООС у Львові запрошують на виставу під відкритим небом...>> Дітям загиблих учасників бойових дій місто виплатило матеріальну допомогу до Дня святого Миколая...>> На кордоні з Польщею викрито переміщення брендового одягу на 1,5 мільйона гривень...>> Для львівських школярів з порушенням зору провели низку уроків з комп’ютерної грамотності...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Жителя с.Рудки судитимуть за вбивство сина...
10-12-2020, 12:30  >>> 
Житель с.Зимна Вода проведе 10 років за ґратами за смерть співмешканки...
07-12-2020, 14:57  >>> 
10 років за ґратами за вбивство: завдяки прокурорам вирок не пом’якшили...
26-11-2020, 11:52  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Світ перетнув межу у 73 млн випадків коронавірусу...
15-12-2020, 07:16  >>> 
Штамп коронавірусу дістався і до диких норок...
15-12-2020, 07:15  >>> 
Перша партія вакцини Pfizer вже прибула до Канади...
14-12-2020, 09:31  >>> 

Майже 12 мільйонів пачок сигарет

Суспільство | 15-12-2020, 09:24Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    

Така цифра одна з найбільших за останні роки виявлених на державному кордоні співробітниками Державної прикордонної служби України тютюнових виробів. Ефективність протидії українськими прикордонниками контрабанді сигарет підтверджують і міжнародні партнери та колеги з країн ЄС.

Загалом протягом року найактивнішим залишався морський напрямок, де виявлено 7,5 млн пачок сигарет.

Також результативною у протидії контрабанді сигарет цього року стала робота співробітників ДПСУ на кордоні з Білоруссю. Адже в результаті проведення оперативно-розшукових заходів, ретельної перевірки вантажівок, у яких переважно й переміщувалась контрабанда, прикордонникам вдалося викрити незаконне переміщення 1,9 млн пачок сигарет. А це приблизно в 4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (2019 - 440 тис. пачок). Варто зазначити, що затриманий товар переміщуватися як в Україну, так і мав йти транзитом до країн ЄС.

Так само, як і в минулому році, активною була ділянка кордону з Румунією. Кількість затриманого на цьому напрямку курива сягнула 1,1 млн пачок. Контрабандисти штурмували переважно «зелену» ділянку кордону, нерідко крім автомобілів засобами контрабанди для них ставали й літальні апарати.

Незначне збільшення кількості виявлених сигарет спостерігалося на кордоні з Польщею - понад 580 тис. пачок, що майже на 90 тис. пачок більше ніж минулого року. А також на кордоні з Угорщиною 330 тис. пачок (2019 - 302 тис. пачок) та РФ – майже 30 тис. пачок (2019 - 10 тис. пачок).

Водночас результати показують зменшення потоків та обігу контрабандного і контрафактного тютюну в районі проведення ООС (22 тис. пачок), на кордоні з Молдовою (140 тис. пачок) та Словаччиною (7,7 тис. пачок).
   Новини по темі: Суспільство
Змінено механізм контролю за бюджетною дотацією сільгоспвиробникам...
15-12-2020, 15:07  >>> 
Понад 300 тис грн на реконструкції дитячого садка у с.Гребенів: підрядника судитимуть за привласнення коштів...
15-12-2020, 15:03  >>> 
Порядок сплати податків великими платниками, які напередодні 2021 року змінюють місцезнаходження...
15-12-2020, 14:18  >>> 
Олександр ЮРИСТОВСЬКИЙ: Про зміни в податковому законодавстві та застосуванні РРО, внесені Законом України від 10.12.2020 № 1017-IX...
15-12-2020, 14:17  >>> 
Синоптики застерігають про туман та ожеледицю на дорогах...
15-12-2020, 14:07  >>> 
На кордоні з Польщею викрито переміщення брендового одягу на 1,5 мільйона гривень...
15-12-2020, 13:28  >>> 
Понад 2 млрд грн єдиного податку сплатили фізичні особи-підприємці до бюджету за 11 місяців 2020 року...
15-12-2020, 13:05  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: нові карантинні обмеження, збільшення кількості тестувань...
15-12-2020, 08:50  >>> 
Головні новини неділі і ночі: Джон Ле Карре помер, ліміт хворих на COVID-19 на добу – 35 тисяч...
14-12-2020, 09:36  >>> 
Головні новини четверга і ночі: вакцина від COVID-19 для українців, "Венеціанка" і КС...
11-12-2020, 08:49  >>> 
   ПолітикаПолітика
Україна в ОБСЄ детально розповіла, як РФ мілітаризує Крим...
15-12-2020, 07:12  >>> 
Справа Соболєва: обвинувачені були не проти продовження арешту...
15-12-2020, 07:11  >>> 
На кордоні із Білоруссю 20 осіб звернулись по допомогу...
15-12-2020, 01:49  >>> 
   Діловий світДіловий світ
PornHub заблокував мільйони відео на сайті...
15-12-2020, 07:13  >>> 
Курс валют: гривня подолала психологічну позначку...
14-12-2020, 13:17  >>> 
SpaceX за рекордно короткий час всьоме запустила одну й ту саму багаторазову ракету...
14-12-2020, 01:18  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Змінено механізм контролю за бюджетною дотацією сільгоспвиробникам...
15-12-2020, 15:07  >>> 
Понад 300 тис грн на реконструкції дитячого садка у с.Гребенів: підрядника судитимуть за привласнення коштів...
15-12-2020, 15:03  >>> 
Порядок сплати податків великими платниками, які напередодні 2021 року змінюють місцезнаходження...
15-12-2020, 14:18  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
   КультураКультура
Англійський письменник Джон Ле Карре помер...
14-12-2020, 08:21  >>> 
У Львівському палаці мистецтв запрошують на міжнародну виставку графіки...
08-12-2020, 16:23  >>> 
У центрі Довженка відбудеться унікальна музична казка «Петрик і Вовк»...
08-12-2020, 13:06  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
15:07 Змінено механізм контролю за бюджетною дотацією сільгоспвиробникам
15:03 Понад 300 тис грн на реконструкції дитячого садка у с.Гребенів: підрядника судитимуть за привласнення коштів
14:18 Порядок сплати податків великими платниками, які напередодні 2021 року змінюють місцезнаходження
14:17 Олександр ЮРИСТОВСЬКИЙ: Про зміни в податковому законодавстві та застосуванні РРО, внесені Законом України від 10.12.2020 № 1017-IX
14:10 #ЇдуДоЛьвова на зимові свята. Туристам створили підбірку заходів у Львові
14:07 Синоптики застерігають про туман та ожеледицю на дорогах
14:03 До свята Миколая дітей учасників АТО/ООС у Львові запрошують на виставу під відкритим небом
14:01 Дітям загиблих учасників бойових дій місто виплатило матеріальну допомогу до Дня святого Миколая
13:28 На кордоні з Польщею викрито переміщення брендового одягу на 1,5 мільйона гривень
13:25 Для львівських школярів з порушенням зору провели низку уроків з комп’ютерної грамотності

   Анонси
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования