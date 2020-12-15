За порубку дубів суд зобов’язав жителя Стрийщини сплатити 32 тис грн Суспільство | 15-12-2020, 12:59 0 77

Стрийським міськрайонним судом Львівської області задоволено позов Стрийської місцевої прокуратури про стягнення з фізичної особи до місцевого бюджету Лисовицької сільської ради шкоди за незаконну порубку деревини.





Так, прокуратурою виявлено факт порушення інтересів держави, оскільки сільрада тривалий час не стягувала з правопорушника 32 тис грн за шкоду, завдану внаслідок незаконної порубки дерев породи «Дуб» на території об’єкта природно-заповідного фонду – ландшафтного заказника місцевого значення «Моршинський».



Суд погодився з аргументованою позицією прокуратури, задоволив позов, відтак, після набрання рішенням суду законної сили, прокуратура вживатиме заходи щодо його повного виконання



Пресслужба Львівської обласної прокуратури