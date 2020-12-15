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За порубку дубів суд зобов’язав жителя Стрийщини сплатити 32 тис грн
|Суспільство | 15-12-2020, 12:59
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Стрийським міськрайонним судом Львівської області задоволено позов Стрийської місцевої прокуратури про стягнення з фізичної особи до місцевого бюджету Лисовицької сільської ради шкоди за незаконну порубку деревини.
Так, прокуратурою виявлено факт порушення інтересів держави, оскільки сільрада тривалий час не стягувала з правопорушника 32 тис грн за шкоду, завдану внаслідок незаконної порубки дерев породи «Дуб» на території об’єкта природно-заповідного фонду – ландшафтного заказника місцевого значення «Моршинський».
Суд погодився з аргументованою позицією прокуратури, задоволив позов, відтак, після набрання рішенням суду законної сили, прокуратура вживатиме заходи щодо його повного виконання
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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