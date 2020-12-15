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Електронний кабінет ‒ найзручніший спосіб спілкування з податковою службою
|Суспільство | 15-12-2020, 13:00
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Головне управління ДПС у Львівській області заохочує платників податків користуватися сервісом «Електронний кабінет». Це один із найбільш функціональних електронних сервісів ДПС, важливість використання якого особливо зросла під час карантину, так як забезпечує дистанційні комунікації з податковими органами.
Безкоштовним сервісом Державної податкової служби «Електронний кабінет», який працює в режимі реального часу, можна скористатись цілодобово. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС https://tax.gov.ua/.
Детальніше: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/445103.html
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